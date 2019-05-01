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В Эстонии ушел в отставку подозреваемый в домашнем насилии министр

Среда, 1 мая 2019, 12:56

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление об отставке подозреваемого в домашнем насилии министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдивыми, а для того, чтобы сконцентрироваться на своей защите по уголовному делу и на восстановлении моего доброго имени", - заявил Куузик.

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По его словам, такое решение позволит "обеспечить рабочее состояние правительства" и спасти его семью от "психологического террора со стороны СМИ".

Куузик только в понедельник приступил к своим обязанностям в составе нового правительства Эстонии и пробыл в должности чуть больше суток.

Эстонские СМИ сообщают, что Куузик бил свою бывшую жену. Он заявил, что не бил бывшую жену, не бросал в нее стул и не ломал ей руку, как сообщили некоторые СМИ.

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