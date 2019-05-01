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Первомайские столкновения произошли в Дании и Швеции, 200 задержанных во Франции

Среда, 1 мая 2019, 16:45

В Гетеборге, втором по величине городе Швеции, и в Копенгагене, столице Дании, на первомайских митингах произошли столкновения между полицией и протестующими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В Швеции протестующими бросали брусчаткe и файеры в полицию, когда их отделяли от митинга неонацистского движения, который получил официальное разрешение на марш.

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В Копенгагене силовики окружили фургонами группу людей в капюшонах и в черном, которые кричали антиполицейские лозунги, пытаясь удержать их от других первомайских демонстраций.

Несколько человек задержали в обеих странах.

Наиболее тяжелые первомайские столкновения в Европе состоялись во Франции, где полиция столкнулась с протестующими, которые бросали камни. Там проведено более 200 задержаний.

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Дания Швеция
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