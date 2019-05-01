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Парламент Эстонии попал в скандал с флагом ЕС

Среда, 1 мая 2019, 17:15

Эстонский депутат Таави Рыйвас (Партия реформ) призвал спикера парламента, члена коалиционной EKRE Генна Пиллуааса, вернуть в парламентский Белый зал флаги ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Евроскептик Пиллуаас приказал убрать два флага ЕС, стоявших рядом с эстонскими, после своего утверждения.

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"Выброс флага - это не просто вопрос декораций, но он имеет символическое значение", - сказал бывший премьер Рийвас, а его оппозиционная Партия реформ 30 апреля подала официальный запрос касаемо шага Пиллуааса.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд 24 апреля утвердила состав нового правительства, предложенный Центристской партией, партией "Родина" и Консервативной народной партией (EKRE).

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