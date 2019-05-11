Авиация РФ осуществляет интенсивные удары в Сирии - наблюдатели

После вчерашней гибели 10 мирных жителей авиация России и режима Башара Асада начала 12-й день эскалации на северо-западе Сирии интенсивными авиаударами, сопровождающимися тяжелыми обстрелами наземного базирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сирийская обсерватория следила за интенсивными пролетами российских боевых самолетов, начиная с ночи 10 мая в небе провинций Хама и Идлиб в связи с проведением воздушных налетов на территорию.

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"После полуночи до рассвета сегодняшнего дня они совершили 6 рейдов на Аль-Гбит и его окрестности, 3 рейда на окраины Кафр-Нубл, по 2 рейды в окрестностях аль-Фтира, Вади Мартахун, Маарет Хурма, поселков аль-Бара и аль-Хвайз", - рассказывают наблюдатели.

Также сообщается, что вертолеты сбросили 4 бочковые бомбы 11 мая в городе Аль-Гбит в южной сельской местности Идлиб и других местах, в частности на севере Латакии.

По данным обсерватории, во время сильнейшей эскалации после заключения перемирия Путина-Эрдогана, 33 гражданских лица, в том числе 7 женщин и 11 детей, погибли в результате российских воздушных бомбардировок в Идлибе и Хаме от 30 апреля по 10 мая.