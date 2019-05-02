РФ и Асад усилили бомбардировки в Сирии: ООН говорит о 200 погибших с февраля

По данным ООН, боевые действия на северо-западе Сирии с февраля заставили около 140 тыс. человек искать новое убежище. Это - результат активизации бомбардировок режимом Башара Асада и его союзником Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"С февраля более 138,5 тыс. женщин, детей и мужчин переместились с северной Хамы и южного Идлиба", - сказал Дэвид Свонсон из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"С 1 по 28 апреля, по оценкам, более 32 500 человек переехали в различные общины в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама", - сказал он.

Идлиб был защищен от массового наступления режима Асада сентябрьским соглашением, подписанным союзником Дамаска Россией и сторонником повстанцев Турцией.

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Однако около трех миллионов жителей региона подвергались все более мощным обстрелам с января.

Эскалация привела к гибели более 200 гражданских лиц с февраля, сообщает ООН. Целями новой волны обстрелов и авиаударов на этой неделе были школы и медицинские центры, утверждает Свонсон.

"ООН глубоко обеспокоена недавней эскалацией", - сказал он.

Британская сирийская обсерватория по правам человека в среду заявила, что обстрелы режима за последние два дня были наиболее интенсивными после заключения соглашения между Москвой и Анкарой. Монитор заявил, что в среду в результате бомбардировки погибли по меньшей мере семь гражданских лиц. США во вторник призвали Россию соблюдать свои обязательства и прекратить "эскалацию" в Идлибе.