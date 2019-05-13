Восточное партнерство: Чехия поддержала предоставление Украине европейской перспективы

Правительство Чехии считает, что ЕС должен предоставить "стратегическую перспективу" трем государствам Восточного партнерства, включая Украину.

Об этом заявил журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Как известно, формат Восточного партнерства (ВП) был официально запущен в Праге (Чехия) ровно 10 лет назад, в мае 2009-го. В эти дни в Брюсселе проходят события, посвященные юбилею этой программы.

Комментируя планы перед началом министерской встречи ЕС, Петршичек подчеркнул, что Евросоюз должен согласовать новые планы ВП. "Формат партнерства доказал, что он представляет собой успешную политику, но нам необходимо обсудить, что мы будем делать после 2020 года", - отметил министр.

Среди прочего, по мнению министра, ЕС должен принять решение о новых возможностях для трех государств ВП, которые уже выполняют соглашения об ассоциации и стремятся к дальнейшему сближению с Евросоюзом. "Я считаю, что должна быть четкая европейская перспектива для этих стран (которые хотят углублять отношения с ЕС). Сейчас нужно предоставить определенную стратегическую перспективу для наиболее продвинутых государств, таких как Украина, Грузия и Молдова, обеспечив их практическими результатами сотрудничества", - заявил он.

В то же время, по данным "Европейской правды", эта идея не находит единодушной поддержки среди других государств-членов Евросоюза, а потому не имеет значительных шансов на утверждение.

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