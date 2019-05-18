В Варшаве прошла акция " Кто заказал Катю Гандзюк?"

В Варшаве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook лидер варшавского Євромайдану Наталья Панченко.

Активистка рассказала, что акция состоялась в рамках большого парада в Варшаве в поддержку ЕС. Группа активистов держала украинские флаги и плакат с вопросом: "Кто заказал Катя Гандзюк?".

"Мы безусловно за то, чтобы Украина как можно скорее стала членом Европейского Союза, но для того, чтобы это произошло, нашей стране необходимо внедрить ряд реформ, прежде всего основательную реформу правоохранительной системы. Чтобы преступники, виновные в дерзких убийствах и нападениях на активистов, были найдены и наказаны. Реформу судебной системы. Чтобы каждый гражданин мог доказать свою правоту перед честным и независимым судом. А пока этого всего в Украине, к сожалению, нет, мы вынуждены задавать нашей власти, правоохранительным органам и прокуратуре прямые вопросы. Поэтому сегодня мы, как и украинцы по всей Украине и многим городам мира, спрашиваем: "Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала Наталья Панченко.

Как сообщалось, возле адиминистраци президента Украины состоялась акция " Кто заказал Катю Гандзюк?"с требованием установить и наказать заказчиков и убийц активистки.

Также подобные акции было анонсировано в 40 украинских городах (Киев, Белая Церковь, Ирпень, Обухов, Гатное, Винница, Луцк, Нововолынск, Киверцы, Рожище, Днепр, Константиновка, Славянск, Мариуполь, Торецьк, Краматорск, Житомир, Малин, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Харьков, Одесса, Николаев, Полтава, Кременчуг, Ровно, Дубно, Сумы, Тернополь, Чортков, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов), в мировых столицах - Страсбурге, Лондоне, Берлине, Праге, Брюсселе, Варшаве, Париже и в нескольких городах Канады.