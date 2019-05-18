Правительственный кризис в Австрии: канцлер настаивает на отставке главы МВД - СМИ

Канцлер Австрии Себастьян Курц настаивает на отставке главы МВД Герберта Кикля, который представляет Австрийскую партию свободы, чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе сегодня подал в отставку из-за скандала с видео о договоренности с "богатой россиянкой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Сообщается, что Австрийская народная партия, которую возглавляет Курц, поставила условием сохранения коалиции с партией свободы отставку Герберта Кикля.

Вместе с тем в Партии свободы скорее готовы выйти из коалиции, чем уступить главу МВД.

Сообщается, что сейчас канцлер взял время на размышления. Ожидалось, что он выступит с заявлением по поводу коалиции в 14.00 по местному времени, однако заявление отложили.

Напомним, накануне немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, которая состоялась в июле 2017 года на Ибице. Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии, в том числе обсуждался приобретения ею австрийского издания Kronen Zeitung, где она предлагала продвигать линию Австрийской партии свободы, чтобы привести ее к победе на выборах.

Во время встречи, которая длилась почти 7 часов, Штрахе в обмен на российскую поддержку сделал собеседницы несколько сомнительных предложений. В частности, предлагал ей выгодны государственные контакты в случае участия своей партии в работе правительства.

В субботу Штрахе объявил о своей отставке с должности вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы.