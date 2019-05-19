Президент Австрии: поведение вице-канцлера была вопиющим неуважением к гражданам

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен надеется на "восстановление доверия" после досрочных выборов, назначенных из-за отставки вице-канцлера и главы ультраправой Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

В заявлении о правительственном кризисе президент заявил о тревожной моральной картине, "что наша страна несправедлива".

"Это постыдные фотографии, и никому не должно быть стыдно за Австрию. Мы не такие", - сказал Ван дер Беллен, добавив, что поведение Штрахе было "вопиющим неуважением" ко всем гражданам, которое нельзя было терпеть.

Ван дер Беллен сказал, что отставка Штрахе – это только первый шаг и также высоко оценил центральную роль, которую сыграли СМИ в этом деле. "Австрийцы имеют право доверять своему правительству", - сказал президент.

Как сообщалось, в пятницу немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.

В субботу вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал "пьяной историей".

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