Политический кризис в Австрии: досрочные выборы пройдут в сентябре

В сентябре в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы, вызванные распадом правительственной коалиции из-за скандала и отставку вице-канцлера и главы ультраправой Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц сегодня провели переговоры относительно дальнейших действий и огласили, что выборы состоятся в сентябре.

Ван дер Беллен сказал, что поддерживает выборы в сентябре, "если возможно, в начале сентября". Но до тех пор Австрия должна оставаться способной действовать и быть надежным партнером в ЕС. Точную дату выборов назовут позже.

Курц заявил, что в ближайшие несколько недель он проведет многочисленные переговоры с руководителями партий, в том числе с новым главой Партии свободы Норбертом Хофером.

"Должна быть максимальная стабильность. Новые выборы были не желанием, а необходимостью", - сказал он.

Как сообщалось, в пятницу немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.

В субботу вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал "пьяной историей".

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