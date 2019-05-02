ЕС обещает защищать от США свои компании на Кубе
Европейский Союз может подать против США иск во Всемирную торговую организацию или использовать соответствующие санкции для защиты своих компаний на Кубе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, обнародованном в четверг.
Заявление опубликовано после того, как президент США Дональд Трамп позволил гражданам США подавать иски против инвесторов на острове.
"ЕС считает, что экстерриториальное применение односторонних ограничительных мер противоречит международному праву и будет опираться на все соответствующие меры", - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.
Она отметила, что эти шаги могут включать в себя иск в ВТО по этому вопросу или использования "Устава о блокировании", который позволяет компаниям с ЕС, против которых ведутся дела в судах США, взимать любые убытки из заявителей в США в судах ЕС.
Могерини также сказала, что ЕС будет искать поддержки со стороны других стран. Европейские, а также канадские компании, являются инвесторами в туристический и энергетический сектор Кубы, подчеркивает агентство Reuters.
Администрация Трампа в прошлом месяце отменила давний запрет для граждан США подавать иски против иностранных компаний, которые используют имущество, захваченное коммунистическим правительством Кубы после революции в 1959 году.
Такой шаг Вашингтона призван усилить давление на Гавану в то время, как США требуют прекратить поддержку Кубой социалистического президента Венесуэлы Николаса Мадуро.