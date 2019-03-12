Госсекретарь США обвинил РФ и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в нынешнем кризисе в Венесуэле, поскольку ранее поддерживали и продолжают поддерживать режим Николаса Мадуро.

Об этом сообщает The New York Times.

Обвинения Помпео прозвучали на фоне разрушительного отключения электроэнергии, погрузившего наиболее густонаселенные районы Венесуэлы в темноту.

Он отрицает обвинения Мадуро в том, что иностранные государства – четкий намек на США - имели какую-то роль в обесточивании Венесуэлы. Вместо этого, по словам Помпео, вина прямо ложится на Гавану и Москву.

"Когда нет электроэнергии, благодарите чудеса современной кубинской техники. Когда нет воды, благодарите отличных гидрологов с Кубы. Когда нет еды, благодарите кубинских коммунистов", - сказал он.

Помпео также заявил, что российское правительство использовало свои основные СМИ, RT и Sputnik, чтобы "отвлечь внимание" от превращения золотых резервов Венесуэлы в наличные.

"Кремль стоит со своими венесуэльскими друзьями против воли народа суверенной нации ради защиты дружественного к Москве режима", – заявил Помпео.

Соединенные Штаты и раньше называли Кубу и Россию среди тех, кто поддерживает Мадуро, но никогда не в этих обвинениях не было такой конкретики, которую выдал Помпео. Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как министерство финансов США ввело новые санкции против российского банка, обвиняемого в оказании помощи правительству Мадуро в обход американских финансовых санкций.