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Brexit: правительство Британии поддержало изменения в соглашении о выходе из ЕС

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Brexit: правительство Британии поддержало изменения в соглашении о выходе из ЕС

Вторник, 21 мая 2019, 17:14

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во вторник провела заседании правительства, на котором обсуждались новые предложения для соглашения о Brexit, которые должны помочь его утверждению в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой ВВС.

Правительство согласилось с планом Мэй, включая компромиссы, призванные привлечь поддержку членов парламента от Лейбористской партии.

Среди них идея временных таможенных отношений с ЕС до следующих всеобщих выборов, а также меры по защите окружающей среды и прав работников.

Законопроект будет поставлен на голосование в начале июня, и в случае его провала премьер-министр, скорее всего, окажется под сильным давлением из-за требований об отставке.

Мэй сегодня вечером выступит с заявлением относительно последних решений правительства.

Как известно, британские депутаты трижды отклоняли соглашение о выходе из ЕС, а на прошлой неделе переговоры с лейбористами о поиске компромиссного были прерваны.

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