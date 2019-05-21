Brexit: правительство Британии поддержало изменения в соглашении о выходе из ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник провела заседании правительства, на котором обсуждались новые предложения для соглашения о Brexit, которые должны помочь его утверждению в парламенте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой ВВС.
Правительство согласилось с планом Мэй, включая компромиссы, призванные привлечь поддержку членов парламента от Лейбористской партии.
Среди них идея временных таможенных отношений с ЕС до следующих всеобщих выборов, а также меры по защите окружающей среды и прав работников.
Законопроект будет поставлен на голосование в начале июня, и в случае его провала премьер-министр, скорее всего, окажется под сильным давлением из-за требований об отставке.
Мэй сегодня вечером выступит с заявлением относительно последних решений правительства.
Как известно, британские депутаты трижды отклоняли соглашение о выходе из ЕС, а на прошлой неделе переговоры с лейбористами о поиске компромиссного были прерваны.