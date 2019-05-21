Brexit: правительство Британии поддержало изменения в соглашении о выходе из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во вторник провела заседании правительства, на котором обсуждались новые предложения для соглашения о Brexit, которые должны помочь его утверждению в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой ВВС.

Правительство согласилось с планом Мэй, включая компромиссы, призванные привлечь поддержку членов парламента от Лейбористской партии.

Среди них идея временных таможенных отношений с ЕС до следующих всеобщих выборов, а также меры по защите окружающей среды и прав работников.

Законопроект будет поставлен на голосование в начале июня, и в случае его провала премьер-министр, скорее всего, окажется под сильным давлением из-за требований об отставке.

Мэй сегодня вечером выступит с заявлением относительно последних решений правительства.

Как известно, британские депутаты трижды отклоняли соглашение о выходе из ЕС, а на прошлой неделе переговоры с лейбористами о поиске компромиссного были прерваны.