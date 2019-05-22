В Нидерландах министр подал в отставку из-за статистики преступлений, ищущих убежища

Нидерландский министр по делам искателей убежища Марк Харберс подал в отставку во время дебатов с депутатами по поводу доклада, в котором цифры о количестве беженцев, подозреваемых в насильственных преступлениях, были "скрыты".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News.

Харберс сказал депутатам, что он считает себя ответственным за доклад, в котором не были четко указаны цифры о том, сколько беженцев подозревалось в изнасилованиях и убийствах.

"Я несу ответственность не только перед законом, но и перед самим собой", - сказал Харберс.

В докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений - в частности, преступлений сексуального характера и убийств - приводились в одной общей категории "другие" без дальнейшей классификации.

Поэтому Харберса обвинили в попытке скрыть цифры.