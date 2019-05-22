У Нідерландах міністр подав у відставку через статистику злочинів шукачів притулку

Нідерландський міністр у справах шукачів притулку Марк Харберс подав у відставку під час дебатів з депутатами з приводу доповіді, в якій цифри про кількість біженців, підозрюваних у насильницьких злочинах, були "приховані".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dutch News.

Харберс сказав депутатам, що він вважає себе відповідальним за доповідь, в якій не були чітко вказані цифри про те, скільки біженців підозрювалося в зґвалтуванні і вбивстві.

"Я несу відповідальність не тільки перед законом, але і перед самим собою", - сказав Харберс.

В доповіді були виділені окремі категорії для нетяжких злочинів на зразок крадіжок в магазинах. При цьому дані щодо низки серйозних правопорушень - зокрема, злочинів сексуального характеру і вбивств - наводились в одній загальній категорії "інші" без подальшої класифікації.

Через це Харберса звинуватили в спробі приховати цифри.