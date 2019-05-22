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Украина и Монголия отменят визовый режим

Среда, 22 мая 2019, 11:57

Кабмин в среду на заседании одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут находиться на территории другого государства без виз не более 90 дней в течение 180 дней.

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу, поскольку посол Монголии работает в Украине по совместительству. Посольство Монголии расположено в Польше.

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