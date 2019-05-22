Україна та Монголія скасують візовий режим

Кабмін у середу на засідання схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з проектом документа, громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше ніж 90 днів протягом 180 днів.

Підписати угоду уповноважили посла України в Польщі Андрія Дещицю, адже посол Монголії працює в Україні за сумісництвом. Посольство Монголії розташоване в Польщі.

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