Україна та Монголія скасують візовий режим
Середа, 22 травня 2019, 11:57
Кабмін у середу на засідання схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство "Інтерфакс-Україна".
Згідно з проектом документа, громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше ніж 90 днів протягом 180 днів.
Підписати угоду уповноважили посла України в Польщі Андрія Дещицю, адже посол Монголії працює в Україні за сумісництвом. Посольство Монголії розташоване в Польщі.
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