МИД РФ отреагировало на проигрыш в Трибунале ООН

Министерство иностранных дел РФ обнародовало комментарий для СМИ по оглашения решения Международного трибунала по морскому праву (МТМП) о распоряжении временных мер по иску Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт российского МИД.

Характерно, что в российском дипведомством не стали комментировать требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков.

Вместо этого, там отмечают, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

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Напомним, суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, 25 мая удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"Суд считает необходимым требовать от России освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель трибунала.

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

Официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы для слушания, однако по конвенционный правом ООН все равно остается обязана выполнять решения.

При отсутствии представителя РФ суд использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива. Впрочем, суд не нашел подтверждений русской версии о провокационной военную операцию Украине. "Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибунала очень маловероятной", - говорится в решении.