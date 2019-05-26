Выборы в наименьшей земли Германии угрожают развалом коалиции

В наименьшей федеральной земли Германии Бремене в воскресенье проходят выборы в местный парламент, результат которых может ускорить конец правительственной коалиции социал-демократов с консерваторами Ангелы Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Опросы прогнозируют, что Социал-демократическая партия, правящая в Бремене последние 73 года, может потерять свой оплот. Примечательно, что ни в одной другой немецкой земле так долго не управляла одна и та же партия.

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Выборы в Европейский парламент, которые тоже проходят в воскресенье, могут усилить давление на "большую коалицию" Меркель, поскольку как консерваторы, так и социал-демократы могут понести большие потери.

Если социал-демократы проиграют Бремен консерваторам, давление на лидера партии Андреа Налес с требованием выйти из коалиции будет усиливаться. Многим рядовым партийцам СДПГ надоело выступать союзниками Меркель.

В прошлом году партия неохотно повторно вошла в коалицию, возглавляемую Меркель, после грандиозного провала на федеральных выборах 2017 года. С тех пор поддержка партии упала еще больше - до 17%.

Социал-демократы должны пересмотреть свое участие в коалиции до конца года. Давление со стороны членов партии может возрасти, и СДПГ может перейти в оппозицию. Такой шаг может привести к досрочным выборам - непривлекательный вариант как для СДПГ, так и для консервативного блока. Или же - к формированию другой коалиции, что будет непростой задачей.