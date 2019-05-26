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В Германии из-за взрыва в частном доме эвакуировали 650 человек

Воскресенье, 26 мая 2019, 17:37

В немецком городе Гальберштадт в земле Саксония-Анхальт в результате взрыва в частном доме в ночь на воскресенье эвакуировали 650 местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Пожар в доме вспыхнул после полуночи, потом раздался взрыв. 43-летний житель получил тяжелое ранение.

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Поскольку, по мнению экспертов, существовала угроза дальнейших взрывов, соседние дома в этом районе эвакуировали. Всего 650 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Пока не ясно, что вызвало пожар в доме. Следствие выясняет, было ли это преднамеренным актом, или случайностью.

Также сообщается, что в доме, где произошел пожар, хранились большие объемы химических веществ. Как и почему они там находились - не известно.

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