Мужчина, из-за которого закрыли Эйфелеву башню, оказался просителем убежища из РФ

Мужчина, который в понедельник взобрался на Эйфелеву башню и провел около шести часов почти на самом ее верху, оказался просителем убежища из России, склонным к суициду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

После этого инцидента, который привел к закрытию и эвакуации Эйфелевой башни, было начато расследование. Мужчину не взяли под стражу, поскольку вторжение без разрешения на территорию культурного памятника не предусматривает таких мер. Однако, по данным канала в следственных органах, в ближайшее время мужчину вызовут и допросят.

Напомним, в понедельник днем ​​с Эйфелевой башни эвакуировали посетителей, а вокруг нее выставили периметр безопасности.

Такие меры были приняты после того, как одетый в черное мужчина в возрасте около 40 лет взобрался на конструкцию башни и начал карабкаться вверх. В течение нескольких часов он стоял под третьим и последним ярусом башни, держась за ее перекладины.

К месту инцидента прибыли полицейские и спасатели, в результате мужчина показался спасателям. Эйфелеву башню открыли для посетителей только во вторник утром.