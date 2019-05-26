Правые теряют поддержку на выборах в Австрии и Германии - экзит-полы

Праворадикальные Альтернатива для Германии и Австрийская партия свободы набирают на выборах в Европарламент меньше, чем на последних национальных выборах.

Об этом свидетельствуют опросы избирателей на выходе с участков, данные которых приводятся в официальном сообщении Европейского парламента, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Наибольшие потери, похоже, потерпела Австрийская партия свободы, имидж которой серьезно пострадал из-за скандала, начавшегося неделю назад - в прессе появилась видеозапись компрометирующих разговоров руководителя партии с якобы племянницей российского олигарха, близкого к Путину.

Как следствие, предварительные данные экзит-полов прогнозируют, что АПС получит 17,5% в европейских выборах, происходящие в воскресенье 26 мая. На прошлых национальных выборах, состоявшихся осенью 2017 года, АПС показала существенно более высокий результат - 26,7%. Также партия сместилась на третье место, хотя на прошлых выборах была второй в Австрии.

Их немецкие коллеги, партия Альтернатива для Германии (так же как и они дружественная РФ), также несколько потеряла по сравнению с национальными выборами 2017 года. По предварительным данным экзит-полов, АдГ опустилась с третьего на четвертое место и с 12,6% до 10,5%.

Окончательные данные станут известны ночью.

В эти дни все 28 государств-членов ЕС выбирают 751 депутата Европейского парламента, после чего с учетом результатов этих выборов будет изменен также состав Европейской комиссии.

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