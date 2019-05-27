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Выборы в Европарламент: "большая коалиция" впервые потеряла большинство






В новом составе Европарламента преобладают друзья Украины – Климкин

Понедельник, 27 мая 2019, 12:15

Результаты выборов в Европейский парламент свидетельствуют о том, что большинство в нем составят симпатизирующие Украине депутаты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия европейские избиратели. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - написал Климкин в Twitter.

Напомним, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые потеряли большинство и не смогут сформировать "большую коалицию" в Европарламенте без поддержки других сил на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.

Подробнее читайте в статье "Не время для "зрады": выборы в Европарламент, которые не стали триумфом радикалов".

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Выборы в ЕС Климкин
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