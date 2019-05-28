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Волкер опроверг, что рекомендовал Зеленскому не назначать Богдана

Вторник, 28 мая 2019, 16:17

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер возразил, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Волкер заявил во время онлайн-брифинга во вторник, 28 мая.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Волкер звонил Зеленскому с настойчивой рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

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Во время брифинга Волкер отметил, что в своем общении с Владимиром Зеленским поднимал вопрос обязательств президента о процессе реформ, но не персоналий.

"Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему", - сказал Волкер.

Он опроверг, что давал Зеленскому рекомендации по поводу назначения отдельных лиц в его администрацию.

"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.

Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.

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