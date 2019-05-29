Еврокомиссия сделала шаг к наказанию Италии за чрезмерные долги

Европейская комиссия в среду направила итальянскому правительству письмо с просьбой объяснить положение с ухудшение государственных финансов - это шаг комиссии готовит почву для нового споры Брюсселя с евроскептической коалицией в Риме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

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Письмо, подписанное еврокомиссарами Валдисом Домбровскисом и Пьером Московиси, было отправлено на следующий день после того, как вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал фискальные правила ЕС устаревшими и призвал Европейский центробанк гарантировать долг стран еврозоны.

Обращаясь к правилам, которые Сальвини хочет изменить, Еврокомися просит Италию объяснить, почему в прошлом году ее огромный долг вырос, а не упал, как этого требовалось.

Если Рим не предоставит в пятницу достаточных объяснений растущей задолженности или не согласится с тем, что он должен ограничить свои расходы в этом году, Еврокомиссия, вероятно, на следующей неделе начнет дисциплинарные меры в отношении Италии.

Письмо ЕС является юридически обязывающим по правилам Евросоюза. Его адресуют, если страны-члены не соблюдают согласованных фискальных целей. По требованиям ЕС общий дефицит бюджета не должен превышать 3% от ВВП, а долг не должен быть выше 60%.

Аналогичные письма были отправлены Франции, Бельгии и Кипру. Каждая страна будет оцениваться индивидуально. Ситуация в Италии является наиболее сложной, а ее наказание может повлечь штраф в размере до 3,4 млрд евро. Размер государственного долга Италии составляет 132% ВВП.