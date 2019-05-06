Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На украинско-венгерской границе сотни автомобилей застряли в очередях

США перебрасывают ударную группу на Ближний Восток для "сигнала" Ирану

Трамп анонсировал повышение пошлин на китайские товары до 25%

В Северной Македонии на выборах президента победил прозападный кандидат






СМИ: авиация РФ нанесла удары в Сирии, есть погибшие среди гражданских

Понедельник, 6 мая 2019, 13:00

Силы режима Башара Асада и их союзники продолжают атаки на населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Anadolu со ссылкой на источники в Управлении гражданской обороны ("Белые каски").

Согласно информации, в результате бомбардировок и обстрелов за сутки погибли десять мирных жителей, в том числе четыре женщины и двое детей.

Речь идет об атаках почти на два десятка деревень в провинциях Хама и Идлиб. "Белые каски" продолжают поисково-спасательные работы.

Источники в рядах оппозиции сообщили, что воздушные удары по селам Руб-у аль Джуз и Шинан нанесены самолетами ВВС России.

Мирные сирийцы продолжают массово бежать из районов, подвергшихся авиаударам и обстрелам, говорится в сообщении.

Читайте также
Санкции в обмен на сирийцев: стало известно, как в ЕС утвердили наказание РФ за Азов

Отмечается, что за последние четыре дня в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли не менее 59 мирных жителей.

Идлиб был защищен от массового наступления режима Асада сентябрьским соглашением, подписанным союзником Дамаска Россией и сторонником повстанцев Турцией.

Однако около трех миллионов жителей региона подвергались все более мощным обстрелам с января.

По данным ООН, эскалация привела к гибели более 200 гражданских с февраля. США призвали Россию соблюдать свои обязательства и прекратить эскалацию в Идлибе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сирия
powered by lun.ua