В Кремле рассказали, почему на параде в Москве не было иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие лидеров иностранных государств на нынешнем военном параде в Москве тем, что их туда не приглашали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС.

По словам Пескова, лидеры иностранных государств приглашаются на юбилейные парады, а сегодня - торжества, посвященные 74-й годовщине Дня победы.

Песков утверждает, что отсутствие на параде высокопоставленных иностранных гостей - это "не уникальная ситуация", и "каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году".

Напомним, спикер парламента Словакии стал единственным европейским политиком, который прибыл в Москву на военный парад 9 мая.