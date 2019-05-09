Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Лидер венгерского "Йоббика" приехал в Закарпатье, выступил за автономию региона

Председатель парламента Словакии приехал на парад к Путину

ЕС призвал Иран уважать ядерное соглашение и сожалеет из-за санкций США

В Черногории двух российских агентов осудили за попытку переворота






В Кремле рассказали, почему на параде в Москве не было иностранных лидеров

Четверг, 9 мая 2019, 15:51

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие лидеров иностранных государств на нынешнем военном параде в Москве тем, что их туда не приглашали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС.

По словам Пескова, лидеры иностранных государств приглашаются на юбилейные парады, а сегодня - торжества, посвященные 74-й годовщине Дня победы.

Песков утверждает, что отсутствие на параде высокопоставленных иностранных гостей - это "не уникальная ситуация", и "каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году".

Напомним, спикер парламента Словакии стал единственным европейским политиком, который прибыл в Москву на военный парад 9 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua