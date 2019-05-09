В Кремле рассказали, почему на параде в Москве не было иностранных лидеров
Четверг, 9 мая 2019, 15:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие лидеров иностранных государств на нынешнем военном параде в Москве тем, что их туда не приглашали.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС.
По словам Пескова, лидеры иностранных государств приглашаются на юбилейные парады, а сегодня - торжества, посвященные 74-й годовщине Дня победы.
Песков утверждает, что отсутствие на параде высокопоставленных иностранных гостей - это "не уникальная ситуация", и "каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году".
Напомним, спикер парламента Словакии стал единственным европейским политиком, который прибыл в Москву на военный парад 9 мая.
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