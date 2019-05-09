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Председатель парламента Словакии приехал на парад к Путину

Четверг, 9 мая 2019, 14:32

Спикер парламента Словакии стал единственным европейским политиком, который прибыл в Москву на военный парад 9 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Данко принял участие в параде по приглашению спикера российской Госдумы Вячеслава Володина. Во время мероприятия он был на почетной трибуне, на которой также находился президент РФ Владимир Путин.

На своей странице в Facebook словацкий политик написал, что для него честь присутствовать в этот день в Москве.

"Никогда не думал, что смогу поблагодарить на Красной площади за освобождение нашей родины. Для меня это большая честь", - отметил Данко и опубликовал фото с парада.

 

Отметим, в этом году на военный парад в российской столице не прибыл никто из лидеров иностранных государств. Почетным гостем стал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в прошлом спикеру парламента Словакии пришлось оправдываться за выступление в Госдуме РФ.

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