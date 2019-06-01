В Госдуме РФ допустили участие делегации России в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий не исключает участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций в национальных делегаций", - сказал он.

"Не исключаю, что по итогам заседания регламентного комитета может пройти также встреча парламентариев РФ с руководством ПАСЕ, - отметил депутат. - Пока тон и характер дискуссий говорят о растущей вероятности принятия конструктивного решения. Это нужно не только России, это необходимо, прежде всего, Совету Европы для сохранения ее роли в новой архитектуре XXI века".

Он заявил, что для возвращения российской делегации в ПАСЕ нужны также технические поправки относительно подтверждения полномочий не только в январе, но и в течение всего года.

В настоящее время полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии.

Как сообщалось, 24 мая президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье призвала депутатов ассамблеи принять в начале июня необходимые для возвращения российской делегации изменения в регламент.

Напомним, еще в апреле 2014 года ПАСЕ наложила на РФ санкции, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

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