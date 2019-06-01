С России могут снять часть санкций, чтобы вернуть ее в ПАСЕ – росСМИ

России могут разрешить вернуться к Парламентской ассамблее Совета Европы, но не на тех условиях, на которых настаивает Москва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание Daily Storm.

Россия не принимает участия в сессиях ассамблеи с января 2015 года, после применения серьезного ограничения полномочий ее делегации, которую лишили права выступать и голосовать, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. Из-за этого Россия не платит взносы в Совет Европы, долг по которым достиг уже 60 миллионов евро. Условием своего возвращения россияне назвали изменение регламента организации, в котором был бы прописан отказ от санкций в отношении всех делегаций.

Впрочем, отмечает издание, пока пойти на изменения регламента и отказ от санкционных механизмов ПАСЕ не готова. На этой неделе спикер ассамблеи Лилиан Мори Паскье анонсировала проведение заседания регламентсного комитета 3 июня, предложив обсудить полномочия национальных делегаций России и Боснии и Герцеговины только в части их права относительно голосования на заседании ассамблеи.

О невозможности отказа от санкций говорил и нидерландский депутат Тини Кокс, который является одним из сторонников возвращения РФ в ПАСЕ и 30 мая посетил Россию для "проверки настроений".

"Санкционные механизмы должны быть в любой международной организации. Это способ сказать: если вы не выполняете обязательства, что вы здесь делаете?"— заявил он, не исключив, что к России все же могут быть применены пункты устава, в том числе об исключении, выход или приостановление членства в Совете Европы за неуплату взносов.

Опрошенные изданием эксперты считают, что России могут только предоставить право голоса для того, чтобы Москва могла участвовать в выборах нового генсека организации, но снимать санкционное давление не будут.

Следует отметить, что речь идет о санкционном давлении в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. Решение по экономическим санкциям ЕС против России должны принять лидеры Евросоюза на саммите в июне.