Столкновение теплоходов в Будапеште: украинского капитана отпустили под залог

Украинского капитана круизного теплохода, который врезался в Будапеште в прогулочный катер, в результате чего погибли более 20 человек, освободили под залог.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu.

64-летний украинец – капитан речного теплохода Viking Sigyn, который врезался в прогулочный катер "Русалка" на Дунае две недели назад.

Венгерская полиция арестовала его после аварии, а позже суд Буды в Будапеште арестовал украинца на месяц.

Капитана сегодня отпустили под залог 15 млн форинтов ($53 тыс.). Но он должен дважды в неделю являться в полицию, а также носить электронный браслет и не имеет права покидать Будапешт.

В результате аварии погибли 26 туристов из Южной Кореи и двое венгров, спаслись только семь человек.

Поисковая операция до сих пор продолжается, тела погибших находили в 100 км вниз по течению от Будапешта.

11 июня затонувшую лодка подняли со дна Дуная, в обломках нашли тела четырех погибших.