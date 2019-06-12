Зіткнення теплоходів у Будапешті: українського капітана відпустили під заставу

Українського капітана круїзного теплохода, який врізався в Будапешті у прогулянковий човен і в результаті чого загинули понад 20 осіб, звільнили під заставу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 24.hu.

64-річний українець є капітаном річкового теплохода Viking Sigyn, який врізався у прогулянковий човен "Русалка" на Дунаї два тижні тому.

Угорська поліція заарештувала його після аварії, а пізніше суд Буди у Будапешті арештував українця на місяць.

Українця сьогодні відпустили під заставу 15 млн форинтів ($53 тисячі). Але він повинен двічі на тиждень з'являтися до поліції, а також носитиме електронний браслет і не має права залишати Будапешт.

В результаті аварії загинули 26 туристів з Південної Кореї і двоє угорців, врятувалися лише сім осіб.

Пошукова операції досі триває, тіла загиблих знаходили за 100 кілометрів вниз по течії від Будапешту.

11 червня затонулий човен підняли з дна Дунаю, в уламках знайшли тіла чотирьох загиблих.