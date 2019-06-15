Новая президент Словакии приняла присягу

В Словакии состоялась инаугурация нового президента Зузаны Чапутовой - юристки и общественной активистки, которая стала первой женщиной во главе страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Чапутова приняла присягу на специальной сессии парламента, став пятым президентом Словакии после раскола Чехословакии в 1993 году.

Чапутова стала известной как эко-активистка, которая требовала закрытия свалки возле города Пезинок. Она была вице-президентом партии "Прогрессивная Словакия", которая принимала активное участие в антиправительственных протестах в связи с убийством журналиста расследователя Яна Куцяка.

"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - сказала Чапутова в инаугурационной речи.

Чапутова получила поддержку 58,41% избирателей во втором туре избирателей. Ее оппонент, выдвиженец партии власти SMER и вице-президент Еврокомиссии Шефчович - 41,59%.

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