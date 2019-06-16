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Сторонникам независимости Каталонии не удалось получить пост мэра Барселоны

Воскресенье, 16 июня 2019, 11:39

Мэром Барселоны переизбрана представитель крайних левых Ада Колау, сторонники независимости Каталонии не смогли получить эту должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В результате муниципальных выборов в мае действующий мэр Барселоны Ада Колау была второй. Согласно испанскому законодательству, если на местных выборах не один из кандидатов не получает абсолютного большинства, то мэра выбирает городской совет.

Ада Колау заручилась поддержкой социалистов и платформы бывшего премьера Франции Мануэля Вальса, что позволило ей переизбраться на пост мэра.

Таким образом сторонникам независимости Каталонии не удалось получить пост мэра.

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"Я не буду мэром-противноком отделения или мэром-сторонником отделения" - заявила она.

Колау впервые возглавила мэрию Барселоны в 2015 году.

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