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"Свобода!" и "Независимость!" 200 тыс. человек протестовали в Барселоне

Воскресенье, 17 февраля 2019, 10:20

Десятки тысяч людей вышли на улицы Барселоны в субботу, 16 февраля, держа фото заключенных лидеров каталонских сепаратистов и призывая к самоопределению северо-восточного испанского региона.

Об этом пишет Reuters.

Скандируя "Свобода!" и "Независимость!", около 200 тыс. человек, по данным местной полиции, приняли участие в мирном марше.

 

Суд над 12 лидерами сепаратистов, девять из которых были заключены с конца 2017-го или начала 2018 года, начался на этой неделе в Мадриде. Их судят за участие в проведении референдума и за провозглашение независимости.

В шествии приняли участие председатель правительства Каталонии Ким Торра и председатель каталонского парламента Роджер Торрент.

 

28 апреля в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Решение о досрочных выборах принято после того, как парламент отклонил правительственный бюджет на 2019, чем вызвал законодательный кризис. Каталонские партии, поддерживающие независимость, присоединились к оппозиционным партиям.

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Каталония Испания
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