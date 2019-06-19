Россия намерена вернуться в ПАСЕ

Россия намерена вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы на летней сессии при условии принятия резолюции, которая "убивает" санкционный механизм

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

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В среду Совет российской Думы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания в ПАСЕ. В нее вошли 22 человека - 14 депутатов "Единой России", по 3 депутата от ЛДПР и КПРФ, 2 - от "Справедливой России". В целом российскую делегацию составляют 36 депутатов – остальных еще предстоит утвердить Совету Федерации.

По словам главы комитета нижней палаты по международным делам Леонида Слуцкого, заявка на подтверждение полномочий российской делегации будет подана только при условии положительного голосования за резолюцию, которая ограничивает санкционный механизм в ПАСЕ. Как сообщала ЕвроПравда, документ рассмотрят в ПАСЕ в понедельник 24 июня.

"Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы", - заявил Слуцкий.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников подтвердил, что Совет Госдумы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии ПАСЕ, но подавать документы будут только после изменения регламента ПАСЕ.

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