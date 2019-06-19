Россия считает голословными обвинения по делу MH17
МИД России считает заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности российских военных к краху малайзийского самолета MH17 голословными обвинениями.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности", - заявили в российском министерстве.
На этот раз, как и в случае с предыдущими пресс-конференциями JIT, "не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства для подкрепления подобных неправомерных заявлений", утверждают в российском ведомстве.
В ведомстве отвергли обвинения JIT, что РФ отказывается полноценно сотрудничать.
"При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по прежнему упорно игнорируются", - добавили в МИД РФ.
РФ также обвинила международное следствие в том, что к расследованию допустили Украину, "предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства".
Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
В среду утром команда расследователей Bellingcat опубликовала новый доклад с именами боевиков, которые оказались фигурантами прослушиваний СБУ и были причастны к сбиванию самолета рейса MH17. Четверо имени, которых в сбивании подозревает международное следствие, присутствуют и в списке Bellingcat.
Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.