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Лидер британской оппозиции обвинил Трампа во вмешательстве во внутренние дела

Воскресенье, 2 июня 2019, 12:58

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал комментарии президента США Дональда Трампа относительно следующего премьер-министра "недопустимым вмешательством" в дела Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп в интервью перед завтрашним визитом в Британию поддержал Бориса Джонсона, который является одним из главных претендентов на должность лидера Консервативной партии и главы правительства после ухода Терезы Мэй.

 "Попытка президента Трампа решить, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, является абсолютно неприемлемым вмешательством в демократию нашей страны", - сказал Корбин, отклонивший приглашение посетить государственный банкет с Трампом во время его визита.

 "Следующий премьер-министр должен быть выбран не президентом США, не 100 000 непредставительных членов Консервативной партии, а британцами на всеобщих выборах", - добавил лидер лейбористов.

Трамп также посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если Брюссель не выполнит условия Лондона.

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Трамп Великобритания
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