Brexit: Трамп посоветовал Британии выйти из ЕС без соглашения

Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если Брюссель не выполнит условия Лондона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в интервью The Sunday Times накануне своего визита в Лондон, который начнется 3 июня.

"Если они не получат того, что хотят, я бы ушел. Да, я бы ушел. Если вы не получаете нужную сделку, если вы не получаете справедливую сделку, тогда вы уходите", - сказал Трамп.

Президент США утверждает, что Британия должна отказаться от выплаты Брюсселю 39 млрд фунтов стерлингов за выход из ЕС, если не получит выполнения своих условий.

"Если бы я был на их месте, я бы не заплатил 50 млрд долларов. Это большая сумма. Я бы не заплатил 50 млрд0 долларов. Это я. Я бы не заплатил - это огромная сумма", - добавил он.

Трамп также сказал, что Найджел Фарадж, лидер партии Brexit, которая выиграла выборы в Европарламент в Великобритании, должен быть вознагражден за свою победу местои в переговорной группе по выходу из ЕС.

"Он многое может предложить. Он очень умный человек. Они его не привлекли, но подумайте, как было бы хорошо, если бы они сделали это. Они просто пока еще не поняли этого", - сказал он.

Напомним, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вновь исключил возможность новых переговоров по соглашению о Brexit после того, как такая идея снова стала обсуждаться в Великобритании.