В столкновениях под парламентом пострадали более 50 человек - минздрав Грузии

После столкновений и разгона митинга под парламентом Грузии медицинскую помощь оказали 14 митингующих и 38 полицейским.

Об этом сообщил грузинский "1 канал", цитируя данные министерства труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии, сообщает "Европейская правда".

"1 канал" отмечает, что люди пострадали из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль. В то же время, Минздрав не уточняет характер травм граждан, которые к ним обращались.

В госпиталь были доставлены 10 человек, 4 из них нуждались в госпитализации, уточняет Rustavi2

Как сообщалось ранее, в Тбилиси в четверг начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказались в парламенте. Один из русских - депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.

Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но впоследствии они вернулись.