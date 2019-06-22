"Путин - х..ло", "Россия - оккупант": протест под парламентом Грузии продолжался всю ночь

Утром 22 июня восстановлено движение транспорта на проспекте Руставели в Тбилиси, где продолжаются протесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1tv.ge.

Несколько участников митинга до сих пор стояли перед зданием парламента.

Протесты продолжались всю ночь, и не обошлось без столкновений. Ночью на проспекте Руставели произошло противостояние демонстрантов и полицейских на прилегающей территории Дворца молодежи.

По имеющейся информации, среди граждан возник спор. Полиция вмешалась, но, по ее данным, задержанных нет.

Требования, которые были озвучены протестующими в самом начале митинга, остаются неизменными: отставка министра внутренних дел Георгия Гахария, освобождение задержанных вчера людей и проведение досрочных парламентских выборов с пропорциональной избирательной системой.

Протестующие приветствовали решение президента России Владимира Путина о запрете полетов в Грузию.

Студенты говорят, что Путин получит только одно сообщение от грузин, и это будет "Путин - х..ло". Они выкрикивали эту фразу в течение нескольких минут под парламентом (с 13:15 на видео).

Акции протеста прошли и в других городах Грузии, в том числе в Батуми и Кутаиси. Люди также прибыли из разных регионов, чтобы присоединиться к демонстрации в Тбилиси.

Напомним, зи-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.

В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента, однако вечером протесты под парламентом возобновились.