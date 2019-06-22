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Украина и страны НАТО увеличат объемы обмена разведданными

Суббота, 22 июня 2019, 10:52

Украина договорилась о наращивании взаимодействия с разведывательными структурами НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против Украины и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур государств-членов Североатлантического Альянса начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

Также, как отмечается, разведчики Украины и стран Балтии наладили обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.

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Украина-НАТО
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