Украина и страны НАТО увеличат объемы обмена разведданными

Украина договорилась о наращивании взаимодействия с разведывательными структурами НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против Украины и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур государств-членов Североатлантического Альянса начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

Также, как отмечается, разведчики Украины и стран Балтии наладили обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.