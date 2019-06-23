В Германии возросло число насильственных преступлений со стороны правых экстремистов

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) зафиксировало в 2018 году существенный рост количества насильственных преступлений, совершенных правыми экстремистами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В течение 2018 года в Германии было совершено восемь попыток убийства из правоэкстремистских и ксенофобских побуждений.

Кроме того, общее количество насильственных преступлений, совершенных правыми экстремистами, выросло с 28 в 2017 году до 48 в 2018-м.

Увеличилось и количество тех, кого правоохранители квалифицируют как правых экстремистов. В 2018 году правыми экстремистами в Германии были признаны 24,1 тысячи человек, что несколько больше чем годом ранее.

Кроме того, практически половина из этих лиц считаются "настроенными на насилие". Серед левых экстремистов настроенных на насилие насчитывается около девяти тысяч человек.

Главными объектами враждебности правых экстремистов считаются искатели убежища и мусульмане, а также и некоторые политики. Относительно центрального пункта их идеологии, то все вращается вокруг борьбы с "чужбинным влиянием" и попытками уберечь "национальную идентичность", которая, по мнению правых экстремистов, оказалась под угрозой исчезновения.

Показателен также и рост число так называемых "рейхсбюргерив" и "самоуправлинцив". Если 2017 года в ФРГ их насчитывалось 16,5 тысячи, то 2018 таких граждан было уже 19 000. Из них 950 считаются правыми экстремистами.

"Рейхсбюргеры" считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают существования ФРГ как государственного образования, а также нынешних госучреждений, законов и представителей власти.