Кремль готовит приглашение Трампу на День победы

Прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни президенту США Дональду Трампу будет направлено приглашение "на празднование юбилея победы в Великой Отечественной войне в 2020 году".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Путин и Трамп встречались на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии. Их встреча продлилась один час 20 минут. По словам Пескова, во время разговора Путин пригласил Трампа в следующем году отметить 75-летие окончания Второй мировой войны и, как он сказал, "Великой Отечественной войны".

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По словам представителя Путина, "Трамп положительно воспринял это и сказал, что будет ждать официального приглашения". Песков подчеркнул, что официальное приглашение, "конечно, в ближайшие дни уже будет направлено".

Как сообщалось, на встрече в Осаке Путин и Трамп обсудили Украину. По словам президента США, вопрос освобождения украинских моряков не поднимался.

Напомним, в ноябре Трамп решил отменить встречу с российским коллегой из-за того, что Россия не вернула захваченные корабли Украины и не освободила моряков.

Глава Госдепартамента США Помпео заявлял, что встреча не состоится, пока Россия не освободит пленных.