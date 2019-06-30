Российская продукция сдает позиции на литовском телевидении

Комиссия литовского радио и телевидения (КЛРТ) сообщила, что количество российской продукции в программах литовского телевидения уменьшается.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам комиссии, данные наблюдений за 2018 и 2019 годы свидетельствуют, что среди иностранных производителей телевизионной продукции лидируют США.

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"Российская продукция была на втором месте в телевизионных программах, однако видно, что в 2019 году часть российской продукции в сравниваемых телевизионных программах уменьшилась более чем на 20 часов: в 2018 году в течение наблюдаемой недели всего транслировалось 95 часов 33 минуты, а в 2019 году - 75 часов 6 минут", - заявляет комиссия.

По данным КЛРТ, как и год назад, больше всего эфирного времени российская продукция заняла в трансляциях телеканалов Lietuvos rytas и BTV: здесь соответственно российские программы в течение недели транслировались 40 часов 31 минуту и ​​17 часов 35 минут. Время их трансляции в эфире этих телеканалов также уменьшилось.

Результаты исследования показывают, что с 5 наблюдаемых коммерческих телевизионных программ только телеканал Lietuvos rytas уделил более половины эфирного времени производителям телепрограмм из европейских стран.