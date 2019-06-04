Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея "Долина павших" за шесть дней до начала работ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Пять магистратов четвертой секции Верховного суда "единогласно" положительно ответили на просьбу семьи диктатора приостановить эксгумацию, на которой настаивало правительство Педро Санчеса с самого начала каденции.

Верховный суд считает, что если он не удовлетворит просьбу семьи о временном приостановлении эксгумации, это может нанести вред заявителям и "особенно государственным интересам, воплощенным в государстве и ее конституционных институтах, серьезно пострадают, если эти останки будут эксгумированы".

Правительство Педро Санчеса решил перенести останки диктатора Франсиско Франко с финансируемого государством мавзолея в монументальном комплексе "Долина павших" в прошлом году. Причина - правительство считает, что мемориал должен быть местом памяти о гражданской войне, а не прославлять диктатуру.

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В сентябре решение перенести останки Франко одобрил испанский парламент. Несколько потомков Франко выразили свое "твердое и единодушное" сопротивление эксгумации. Тысячи ультраправых протестовали против выноса останков Франко из мавзолея.

"Ни одна семья не должна быть вынуждена проходить через две эксгумации и три захоронения одного из своих близких, пока не будут исчерпаны все юрисдикционные способы, которыми они могли бы обеспечить свои законные права", - говорится в жалобе семьи диктатора.

Мавзолей, открытый самым Франко в 1959 году, расположен в католической базилике на склоне холма, где также похоронен основатель испанской фашистской партии "Фаланга" Хосе Антонио Примо де Ривера. Долгое время "Долина павших" была местом паломничества ультраправых групп в Испании.