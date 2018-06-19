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Уряд Іспанії вирішив винести останки Франко з мавзолею

Вівторок, 19 червня 2018, 15:21

Останки диктатора Франсиско Франко незабаром можуть бути переміщені з фінансованого державою мавзолею відповідно до плану нового соціалістичного уряду Іспанії перетворити меморіал в місце пам'яті про громадянську війну, а не прославляння диктатури.

Про це пише Reuters.

Цей крок має стати останнім з безлічі гучних заходів, розпочатих новим прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у спробі зміцнити свою владу і заманити лівих виборців перед загальними виборами, які повинні відбутися до середини 2020 року.

 

Санчес, який прийшов на місце свого консервативного попередника Маріано Рахоя в минулому місяці, контролює менше чверті місць у парламенті.

"Рішення про ексгумацію останків Франко абсолютно ясне", - сказав Оскар Пуенте, один із лідерів соціалістичної партії, який близький до Санчеса.

За його словами, уряд перетворить мавзолей "Долина полеглих" на "місце визнання і пам'яті всіх іспанців".

 

Мавзолей, відкритий самим Франко у 1959 році, розташований у католицькій базиліці на схилі пагорба, де також похований засновник іспанської фашистської партії "Фаланга" Хосе Антоніо Прімо де Рівера. Довгий час "Долина" була місцем паломництва ультраправих груп в Іспанії.

Загальнодержавний закон про "історичну пам'ять", прийнятий у 2007 році, вимагає поступової заміни символів, пов'язаних з жорстоким правлінням Франко у 1939-1975 роках.

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Іспанія
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