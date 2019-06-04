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НАТО ценит намерения Зеленского мирно завершить конфликт на Донбассе – Столтенберг

Вторник, 4 июня 2019, 18:14

Североатлантический альянс положительно оценил намерения президента Украины Владимира Зеленского мирно завершить конфликт на востоке Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины. В частности, раздачу российских паспортов гражданам Украины. Это последний шаг в серии дестабилизирующих действий России в отношении Украины. Это шаг в правильном направлении", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что ожидает на заседании комиссии Украина-НАТО Зеленский представит свою оценку последних событий на Донбассе.

"Мы ценим намерения президента мирным способом решить конфликт", - сказал генсек.

Также генсек приветствовал решение Морского трибунала ООН, который обязал Россию освободить украинских моряков, захваченных в ноябре.

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