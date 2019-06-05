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Зеленский в Брюсселе беседовал с зятем Трампа – СМИ

Среда, 5 июня 2019, 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел беседу со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", которое получило подтверждение этой информации в администрации украинского президента.

Разговор состоялся во вторник в рамках ужина в постоянном представительстве США при ЕС.

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"Так, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", - сказали корреспонденту агентства в АП.

На ужине также присутствовал министр энергетики США Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Как сообщалось, Зеленский во время визита в Брюссель неожиданно пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице.

Кроме того, по итогам встречи президенты Украины и Польши заявили, что настроены на примирение в украинско-польских отношениях.

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