В Сенате Чехии дистанцировались от визита депутата-коммуниста на годовщину "ДНР"

Внешнеполитический комитет верхней палаты парламента Чехии дистанцировался от недавней поездки депутата-коммуниста Зденека Ондрачека в оккупированный Россией Донецк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Как и внешнеполитический комитет Палаты депутатов, представители Сената подчеркнули, что посещение членом Компартии Чехии оккупированной Россией территории Украины, не было официальным парламентским визитом.

На совместном заседании Сената эта тема, вероятно, обсуждаться не будет.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек осудил визит Ондрачека, заявив, что тот позорит Чехию.

Сам коммунист заявил, что это была частная поездка, поэтому нет необходимости комментировать ее. Он не ответил на вопрос, почему во время его приезда звучал гимн Чехии, а пророссийские боевики "ДНР" заявляли об официальном визите чешской делегации. Автомобиль, который привез Ондрачека, был украшен чешским флагом. Для гостя расстелили красный ковер и исполнили чешский гимн.

Напомним, Зденек Ондрачек был единственным депутатом чешского парламента, который пришел на открытие так называемого "представительства ДНР" в Чехии.

В 2015 году Ондрачека не впустили в Украину в аэропорту "Борисполь".

На своих страницах в соцсетях он переживал за судьбу Мариуполя, "окруженного войсками Правого сектора, где запрещают говорить по-русски".

Партия, к которой принадлежит Ондрачек, максимально препятствовала голосованию в чешском парламенте по соглашению об ассоциации Украина-ЕС.